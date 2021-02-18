醫師表示，痛風發生，除先天遺傳外，後天影響痛風主因是肥胖，且急性痛風發作時，絕不是吃降尿酸藥或忌口，應立刻到醫院看診。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節餐餐大魚大肉，年才剛過完，痛風就找碴，花蓮門諾醫院統計，年後急性痛風患者竟多出平常2倍，甚至有年輕化的趨勢，醫師指出，痛風與尿酸息息相關，餐餐美食佳餚，造成尿酸生成增加、排泄減少，導致高尿酸血症，痛風機率越高，建議除以藥物治療，應改善飲食、適度運動且避免過度飢餓，才能有效預防痛風復發及控制尿酸的良方。

農曆春節家家戶戶慶團圓，全家一起圍著熱呼呼的火鍋，湯頭沸騰、熱氣氤氳，飯後再來罐啤酒，但一個不注意，急性痛風便悄悄找上門。門諾醫院腎臟科醫師何承恩指出，痛風多發生手或腳的關節，尤其腳的大拇趾是最常見的首發位置，發作時的劇痛讓人難以忍受，因此有人會將痛風解讀成「風吹過就痛」的疾病。

何承恩表示，痛風與尿酸有關，尿酸是人體代謝後的產物，正常情況由腎臟排泄、隨尿排出，不過個人體質、飲食習慣及生活環境的改變，導致尿酸生成增加或排泄減少，都有可能導致高尿酸血症。雖然血中尿酸高低與痛風發作不是等比例關係，但是血中尿酸較高的人，痛風發生率也較高。

何承恩強調，急性痛風發作時，絕不是吃降尿酸藥或忌口，應立刻到醫院看診，若醫師診斷為痛風發作，會開立抗發炎藥及止痛藥，緩解症狀，同時避免過度活動、壓迫患部，通常病況在3、4天就會改善，不過疼痛緩解不表示尿酸問題完全痊癒，應注意保養，認真吃藥，維持良好生活型態及飲食習慣，減少未來腎臟衰竭及洗腎的機會。

痛風發生，除先天遺傳外，後天影響痛風主因是肥胖，且有痛風病史、成年男性、40歲以上等都是痛風潛在族群，何承恩呼籲，除了定期健康檢查，若有高尿酸血症，則需配合醫師指示，服用降尿酸藥物，控制尿酸，並且需要改善生活型態及飲食習慣，如減少海鮮、內臟等高嘌呤食物，避免攝取過多蛋白與脂肪，同時要適度運動、養成喝開水的好習慣及避免過度飢餓都是預防痛風發作與控制尿酸的良方。

(中時 )