台幣持續強升，資金動能不虞匱乏，航運、金融、記憶體族群等接棒演出，台股盤中衝過16500點史上新高，惟台積電(2330)、鴻海(2317)等大型股作壁上觀，尾盤漲幅收斂，收在16424.51點，上漲62.22點，漲幅0.38％，成交金額3655.26億元。

分析師指出，新台幣匯率早盤強升超過4.5角，升破28元，熱錢持續湧入，資金動能強勁，3000億元已成為台股常態量。資金行情加上目前公布去年自結財報的公司多數獲利數字表現亮麗，台股盤面可用之兵多，昨日晶圓雙雄領軍，今天航運等接棒，都是上半年能見度佳的族群，接下來像是面板、半導體都是隨可接手突圍的族群。

技術面方面，台股農曆春節前重回所有均線上，指數新春開紅盤連續兩天上漲，多頭表現強勁。但5日線乖離過大，需留意下周短線修正的可能。整體而言，除了散戶融資不高、法人回補外，資本市場資金面續強，M1b再衝高，國際上，美國拉升經濟QE及新財政刺激雙向前進，有望激勵國際股市走高，台股第1季穩步向上看法不變。

(時報資訊)