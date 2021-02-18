尼泊爾18日批准中國大陸國藥控股子公司的新冠疫苗緊急使用，而這也是繼AZ疫苗(AstraZeneca)後，尼泊爾政府所批准的第二個新冠疫苗。

外界認為，尼泊爾此舉是要為中國大陸捐贈的50萬劑疫苗先行鋪路。尼泊爾上個月才剛從鄰國印度那裡，免費獲取百萬劑AZ疫苗。

尼泊爾從元月27日開始新冠疫苗接種，醫務人員是先發第一批，最後該國政府希望能達到三千萬人口中72％接種率。

尼泊爾衛生官員表示，將會購買200萬劑由印度血清研究所(Serum Institute of India)所生產的AZ疫苗，與孟加拉付的錢一樣都是每支約4美元。

此外，尼泊爾也還希望能得到從世界衛生組織(WHO)支持的衛生聯盟疫苗。

致於來自其他兩國疫苗：俄羅斯的Sputnik V與印度的Bharat Biotech，也正著尼泊爾政府的批准緊急使用。

近年來，尼泊爾已成中國大陸與印度所積極拉攏對象，除新冠疫苗外，這兩個大國也在當地基礎建設上競相投入數百萬美元。

目前尼泊爾有27萬餘新冠患者與兩千多位疫歿者。

(時報資訊)