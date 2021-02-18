台南市長黃偉哲呼籲用水大戶跟全民都能共體時艱。(曹婷婷攝)

水情嚴峻，台南市25日起轉為減量供水橙燈，市長黃偉哲表示，需做最壞打算，目前曾文、南化、烏山頭水庫蓄水量僅1億2千多萬噸，台南每日用水近1百萬噸，不限水只能撐4個月，未來若水情更趨嚴峻，不排除要求洗車業、飯店旅宿業等非工業用水戶提限水計畫。

過完年就面臨缺水危機，黃偉哲說，全台除了雙北之外，水情都嚴峻，台南轉成橙燈，減量供水目標是希望減少11％用水，這對工業用水大戶、洗車業衝擊較大，希望大家共體時艱，否則若春雨、梅雨都未能報到，屆時恐怕大家都要「剉咧等」。

此外，市府也將輔導旅宿業加強節水，停止非必要清洗用水，推廣不每日更換床單、被單，毛浴巾等響應環保專案，並持續針對用水大戶、加油站洗車業、工業區宣導節水。

儘管今年第一個颱風「杜鵑」成形，但氣象局預估影響台灣機率低，無助南台灣水情。南水局指出，旱象未解主要是去年中累計降雨不到歷年來同期一半，水情低迷，目前曾水文庫、南化水庫跟烏山頭水庫加起來蓄水量僅1億2000多萬噸。

黃偉哲說，市民每天用水近100萬噸，估算只能再撐120天，若不限水，頂多只能撐到6月底，祭出限水，搞不好能撐到7月。他說，春節期間降雨不如預期，未來春雨能否如期報到，以紓解旱象？必須預先做最壞打算。

台南市水利局表示，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，用水大戶、市民朋友均可自由前往取用。

(中時 )