立法院本會期26日開議，行政院祕書長李孟諺今天被問到本會期優先法案時說，包括組改、都更條例、太空發展法及文化藝術獎助條例等修正，都將列為優先法案。

過去行政院在立法院新會期都會主動公布各領域完整優先法案，但因行政院發言人懸缺已久無人專職，本會期的優先法案只有李孟諺口頭說明。

李孟諺今天在行政院會後記者會表示，包括今天院會通過的「太空發展法」等，政院共有20個法案已送到立法院待審，其中像是「都市更新條例」第57及61條，就是有關耐震不良的建築，希望簡化都更審議程序；而教育部所提的「國家重點領域產學合作及人才培訓創新條例」，則是希望在學校裡面有更創新的機制，可以讓民間力量跟政府、教育界結合，來培育更多人才。

李孟諺也說，另外，「文化藝術獎助條例」修正案，則是對於文化藝術品在台灣拍賣產業，希望能給予一些租稅優惠，過去台灣曾在藝術品的拍賣產業占一席之地 但因稅制問題讓相關產業在台灣流失，希望未來修法把這樣的產業找回來。

針對組改問題，李孟諺也說，希望在這個會期，能得到立法院支持，目前優先送數位發展部相關組織法，包括國發會、NCC、科技部等修正案，後續的環資部等組改案將在下階段提送。

(中時 )