台中瓦斯管漏包商搶修 瞬間閃燃4工人當場燒傷送醫 15:162021/02/18 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4名工人瓦斯搶修因瞬間閃燃，逃避不及導致燒燙傷。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中東區18日下午1驚傳工安意外，在台中路、復興路4段，有民眾通報瓦斯管線漏氣，承包商派員搶修，現場疑挖土機開挖時瞬間閃燃，4名工人逃避不及導致燒燙傷，經送醫院治療，詳細事故原因由相關單位調查中。 北捷局建議復駛 盧強調安全 搭春節賞屋潮 台中新案報捷 (中時 ) #搶修 #瓦斯漏氣 #燒傷 #台中東區 #18 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《汽車股》和泰車估今年車市規模縮至44萬台 拚一條龍服務 11:082021/02/18 財經 強烈冷氣團襲台！北北基桃等8縣市低溫特報 雙溪9.0度 03:582021/02/18 生活 台中海關 25日標售手機平板等私貨 16:422021/02/17 財經 海巡艦塗裝加Taiwan 游盈隆：蔡英文窒息式兩岸操作手法 14:012021/02/18 政治 陸不排除在釣魚台動武 外交部：絕不退讓 12:192021/02/18 政治 台電拚當經濟成長的靠山 今年供電 將亮穩定綠燈 04:102021/02/18 財經要聞 貨車轉彎瓦斯桶摔滿地 勇者男救援影片曝 網嚇：冷汗直流 22:512021/02/17 社會 歐洲工具機展 台廠參展創新低 04:102021/02/18 產業．科技 逼對手出絕招 輸球沒漏氣 04:102021/02/17 運動天地 NBA》馬刺四人被驗出新冠病毒 客場三連戰被迫延後 11:282021/02/17 體育 不畏疫情影響 4600萬人次台中旅遊躍居第一 10:182021/02/18 寶島 社會熱門新聞 台南2舞小姐情人節大亂鬥 扯髮互踹底褲走光不停手 - 社會 老闆娘與小鮮肉店內激情全都錄 人夫看完竟約3人行 - 社會 陸女孕期遭性侵 誕下1子越看越不像 DNA結果出爐淚崩了 - 社會 工業風淪工地風？台東某飯店驚現廢墟感 網曝：已維持12年 - 社會 駕駛才讚「勞斯萊斯很貴要閃」 下秒撞爆車尾天價維修費曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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