台中東區18日下午1驚傳工安意外，在台中路、復興路4段，有民眾通報瓦斯管線漏氣，承包商派員搶修，現場疑挖土機開挖時瞬間閃燃，4名工人逃避不及導致燒燙傷，經送醫院治療，詳細事故原因由相關單位調查中。

(中時 )