錢包若不慎遺失，許多證件都需掛遺失、補辦。一名曾姓男網友表示，因皮夾遺失令他焦急的找了整天，甚至從回去過的地方，仍遍尋不獲，只好將所有卡片掛遺失，他返家坐在客廳看電視時，才發現找了許久的皮夾就在沙發上，完美地與沙發融為一體，照片曝光也吸引逾3萬網友按讚，更笑稱「史上最強保護色」。

曾姓男子昨（17）日於臉書《爆怨公社》發文指出，為找出遺失的皮夾，他心急地回想整天去過的任何地方，一個地點一個地點的找，一間一間的跑回去問，仍沒有人撿拾到他的皮夾，他只好將所有卡片都掛遺失。

曾男失望地返家坐在沙發上看電視，這才發現找了整天的皮夾其實就在沙發上，因花色、紋路與沙發幾乎一模一樣，形成完美的保護色。

照片曝光短短18個小時，吸引3.9萬網友按讚、千名網友留言朝聖，不少人笑歪「這是用同一張皮做出來的」、「錢包的保護色，根本是幫你省錢」、「怎麼能買到跟沙發一模一樣的錢包」、「家裏以後不用怕小偷闖空門了」、「看你要換沙發，還是換錢包」、「沙發生小孩了，恭喜」、「這偽裝我給一百分」、「史上最強保護色」。

網友紛紛曬出生活中保護色的例子，令不少網友笑歪。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，留言中也有不少網友曬出「保護色」例子，包括像是iPad保護套與汽車座椅顏色一模一樣、火龍果掉在白底黑點的磁磚上等，令不少網友笑破肚皮。

(中時新聞網)