台股牛年新春開紅盤，「護國神山」台積電表現再次亮眼，讓台股再度攻上萬六關卡。對此，國民黨前副祕書長蔡正元在臉書表示，故總統蔣經國下令全力支持設立台積電，當時的行政院開國庫投資，國民黨也借錢投資台積電，因此台積電也是名符其實的「黨營事業」或「黨資事業」。

蔡正元說，台灣媒體最近很喜歡稱台積電是「護國神山」，台積電每天耗用8％台灣總電力，去年營業額1兆3千億元，佔台灣GDP 20兆4千億元的6.3％，雖然不確定能「護國」，但堪稱「神山」不為過。

蔡正元指出，既然有護國神山，當然就有護國山神，那誰是護國山神？有人可能會說張忠謀是護國山神，正確答案應該不是，現在台灣人只知道張忠謀是台積電創辦人，張忠謀貢獻很大，名利雙收，但張忠謀稱頌李國鼎說，沒有李國鼎就沒有台積電，李國鼎是不是護國山神，答案也不是。

蔡正元進一步說明，因為創辦台積電要花很多錢，剛開始幾年也要虧很多錢，誰下定這麼大的決心投資？這個人叫「蔣經國」，李國鼎跟蔣經國報告，要創立台積電要花很多錢，而且民間大財團不敢投資，蔣經國二話不說，命令行政院長俞國華開國庫投資，也命令國民黨祕書長馬樹禮籌錢投資，所以台積電起家的本錢，就是靠蔣經國的意志撐起來的。

蔡正元表示，國民黨也在蔣經國命令下，借錢投資台積電，在台積電最困難的時候，當起台積電的大股東，所以台積電也是名符其實的「黨營事業」或「黨資事業」；但是台積電爬出虧錢泥淖後，李登輝也控制了國民黨，命令國民黨賣掉台積電股票，改投資中華開發銀行。

蔡正元說，不管如何，蔣經國下令全力支持設立台積電，稱之為「護國山神」一點都不為過，而且蔣經國本人及家族沒有拿過任何一張台積電股票，或拿過台積電任何一點好康；只習慣吃菓子，不習慣拜樹頭的台灣人，早已把蔣經國忘得一乾二淨。

(中時 )