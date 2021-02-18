蘇-57和S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機首度合體的資料畫面

俄羅斯正緊鑼密鼓，為新一代蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機增添戰力。除了讓蘇-57中隊和S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機搭檔外，還讓「惡棍」攜帶新型高超音速空對地原型飛彈試飛。

據《消息報》（Izvestia）與《航空家》（The Aviationist）網17日報導，俄羅斯國防部似乎為了解決在「反介入/區域拒止」（anti-access/areadenial，A2/AD）現代環境下作戰的問題，正設法讓蘇-57與「獵人-B」合體。

有趣的是，2—3支蘇-57中隊會配1架「獵人-B」，目前比例相當懸殊，不過雙方將建立有人—無人組合（manned-unmanned teaming，MUM/T）的搭配。俄羅斯的主要目標在於建立有人和無人平台間的資料鏈，而值得注意的是，這資料分享也將支援戰機躲避飛彈。

《消息報》說，未來蘇-57駕駛應該可以把「獵人-B」當成「忠誠僚機」（Loyal Wingman），在無人機間重新分配任務。此外，最近俄方也宣布，「獵人-B」已進行戰機模式的空對空飛彈試射。

另一方面，俄羅斯軍工產業未具名的消息人士透露，蘇-57攜帶新型高超音速空對地原型飛彈，已完成好幾次試飛，但尚未加以發射。

據《戰區》（The War Zone）網17日引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，這些飛彈是全尺寸實體原型，雖然缺乏推進系統，燃料和彈頭，但在重量和大小上和實際的武器相同。

據稱這款空對地高超音速飛彈置於內部彈艙，體型小巧，用於摧毀敵方防空和飛彈防禦系統，還有巡弋與彈道飛彈發射器。而報導中特別提到燃料，或許暗示它是高超音速進氣武器。而這類武器用的通常是超音速燃燒衝壓引擎，可以在飛行速度超過5馬赫的狀態下運作。

此外，消息人士透露，這款新武器可望在近期內首次試射。

S-70「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機有3款

(中時新聞網)