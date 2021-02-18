嫌犯在臉書「台北酒店經紀人TOP飯局伴遊夜店酒吧」等社團，刊登廣告招攬女子赴美工作，號稱一個月收入保守估計80萬以上。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

AIT助理安全調查官溫偉說明台美雙方合作成果。(林郁平攝)

警方查扣到招攬文件、美國通關指導守則、帳冊等贓證物。(林郁平攝)

刑事局國際科與美國在台協會地區安全官(RSO)情資交換，發現不少台籍女子長期前往美國從事非法色情工作，經台美雙方歷經多月偵查，警方報請台北地檢署檢察官朱玓指揮偵辦，日前拘提31歲林姓女子、陳姓、林姓兩名經紀到案，成功破獲國際色情媒介集團。

警方調查，嫌犯在臉書「台北酒店經紀人TOP飯局伴遊夜店酒吧」等社團，刊登廣告招攬女子赴美工作，號稱一個月收入保守估計80萬以上，自2018年起至去年2月疫情爆發，共仲介50多名台女赴美國、加拿大、澳洲等地賣淫。賣淫女子視條件收取每小時400美元不等費用，小姐實拿240美元，其餘再由嫌犯與當地色情業者拆帳牟利。

警方指出，美國在台協會審核赴美「旅行授權電子系統」(Electronic System for Travel Authorization，簡稱ESTA系統)，發現疑有集團利用免簽證計畫，在幕後媒介台籍女子前往美國從事色情工作，遂啟動「台美共同預防及打擊重大犯罪機制」(PCSC)共同偵辦，美國邊境保護局並攔查拒絕14名台女入境，刑事局獲得美方轉報的情資，將回台女子傳訊到案，進而逮獲在台3嫌，查扣到雪佛蘭跑車等兩部車輛、招攬文件、美國通關指導守則、帳冊等贓證物，全案訊後，依妨害風化罪嫌移送法辦，並擴大偵辦中。

(中時 )