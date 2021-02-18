交通部觀光局18日核定台中市「台中時尚城中城線」台灣好行路線，將補助台中市政府378萬元；市議員江肇國18日說，中區入選全國經典小鎮，希望市府盡快爭取客運業者營運。市府強調，交通局與觀旅局將儘速推動中市第一條台灣好行上路，吸引更多人潮到台中觀光消費，並帶動地方發展。

江肇國說，台中市從未有台灣好行營運路線，這次樂見市府向觀光局提出「台中時尚城中城線」台灣好行營運申請，讓他看到舊城區發展的新契機；交通部觀光局推動中彰區域觀光聯盟，並遴選中區為全國百大經典小鎮，在中央與地方攜手合作下，中市舊城區已逐漸風華再現。

江肇國指出，包括以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，及媲美日本京都鴨川，有小京都水岸之稱的新盛綠川水岸廊道，還有台中州廳、刑務所官舍、帝國製糖廠等歷史建築群；希望市府盡快公告爭取客運業者上路營運，全路線規畫採綠能電動公車行駛，讓疫情後的國旅人潮能引進舊城區。

江肇國表示，去年台中市政府也曾申請新設台灣好行路線，卻因客運業者沒有意願投標而無法順利營運，期待中央與地方再度攜手合作下，能成功推動台中市第一條台灣好行，方便旅客從交通節點快速抵達景點，彌補現有公路運輸系統之不足。

中市觀旅局說，去年曾向觀光局成功爭取「台灣好行-谷關七雄線」，惟因缺乏營運業者加入被迫終止。為滿足旅客行旅所需，去年11月再次向觀光局申提「台灣好行－台中時尚城中城線」，將以現有11號公車轉型提供服務，利用綠能電動公車造訪舊城區推廣低碳旅遊。

觀旅局強調，原申請「行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用」135萬元及營運虧損288萬元經費補助，觀光局去年12月函復同意入選，惟調降「行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用」補助額度至90萬元；目前尚未接獲正式公文，將待核定補助後續予推動。

(中時 )