江國禎說初步丈量，該鯨豚長約288公分，寬約75公分，由於死亡時間過久，外觀嚴重腐爛，腹肚、內贓等多處遭到啃食，已露出胸骨。（海巡署第三岸巡隊／吳建輝彰化傳真）

中華鯨豚協會則指出，日前發現的露脊鼠海豚年紀較小，尚未解剖，17日發現的鯨豚較大，後續將解剖研究，2隻死亡的鯨豚，否有相關聯性。（海巡署第三岸巡隊／吳建輝彰化傳真）

海巡署第三岸巡隊王功安檢所，14日才在新寶守望哨發現死亡鯨豚，17日中午副所長江國禎與同仁在岸邊巡視時，在同地點又發現死亡鯨豚，因身屍體嚴重腐爛，研判已死亡多時，目前已交由中華鯨豚協會運回解剖，研究死因。

王功安檢所副所長江國禎表示，當時與同仁實施灘岸搜索時在新寶守望哨北方，約1.6公里處，發現死亡的鯨豚，立即指揮所有內勤瞤，以及鹿港巡邏站的線上人員，1共8人前往現場，並連絡中華鯨豚協會的人員，一同處理。

江國禎說初步丈量，該鯨豚長約288公分，寬約75公分，由於死亡時間過久，外觀嚴重腐爛，腹肚、內臟等多處遭到啃食，已露出胸骨，距離上次在新寶守望哨發現的「露脊鼠海豚」距離很近。

中華鯨豚協會則指出，日前發現的露脊鼠海豚年紀較小，尚未解剖，17日發現的鯨豚較大，後續將解剖研究，2隻死亡的鯨豚，否有相關聯性；海巡署也呼籲，民眾若遇到擱淺的鯨豚，可立即撥打118免費報案專線，將由海巡署隊員趕往搶救。

(中時 )