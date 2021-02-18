美媒報導，美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）最近表示，美中關係日益緊張可能帶給美國企業嚴重後果，最壞情況將重創美國一些主要行業。

綜合華爾街日報（WSJ）中文網等美媒今天報導，這份題為「理解美中脫鉤」（Understanding U.S.-China Decoupling）的報告共計88頁，其中設想了這兩個經濟超級大國之間徹底中斷銷售活動的情景，這種情況只有全面開戰才可能發生。

美國商會指出，美企若減少對中國一半的外國直接投資，美國的國內生產毛額（GDP）將一次性損失最多5000億美元。

美國商會與數據研究公司榮鼎諮詢（Rhodium Group）的一項聯合研究也顯示，雙方若互徵25%關稅，在2025年以前，美國GDP每年將減少1900億美元。

報導說，隨著新任拜登（Joe Biden）政府權衡因應中國的最佳策略，上述分析也強調了不同政策下產生的成本。美國商會表示，美國應協同盟友處理中國事務，而非單方面採取行動，進而損害美國生產力及創新力。

美國商會說，以「平衡及理性的態度」來應對與中國的商業關係，符合美國及美國商界的利益；美國商會也支持「基於規則」的經濟秩序，反對中國對美企的不公做法。

這項報告還研究了脫鉤對於4種行業的潛在影響，包括失去進入中國半導體市場的機會，如此將損失540億至1240億美元，並使10萬個美國工作崗位面臨風險；徵收關稅也會威脅到化工產業，損失最高恐達380億美元，影響近10萬個工作崗位。

此外，美國航空公司若失去進入中國市場的機會，每年將損失510億美元，至2038年累計損失將達8750億美元；失去中國的醫療設備市場，也將導致每年236億美元的損失。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1100218

(中央社)