客家人習俗都是在元霄節後開始掃墓，頭份市公所因應市立生命紀念館供奉許多客家鄉親先人，而今年元霄節後剛好緊接著是周休2日，市公所預估將會湧入大量客家鄉親前來祭祖，為了避免人潮過於擁擠，所以決定納骨塔不開放民眾進入，民眾可在納骨塔前廣場祭拜，市公所會準備棚架及供桌供民眾使用。

頭份生命紀念館新建完工，設有1萬多個塔位，目前已有4千個塔位售出使用，例如頭份市知名望族徐家及李家伙房，已將家族許多先人遺骸遷往紀念館，這2大家族成員近千人，只要有半數子孫出席，將會把納骨塔擠得水洩不通，在目前疫情嚴峻的情況下，頭份市公所為了要落實防疫，特別規畫分流措施，並呼籲民眾能夠平散時間前往祭祖，盡可能不集中在特定時間造成人潮擁擠。

2月27、28日兩天客家祭祖高峰時段，將管制人員進入納骨塔，以降低疫情感染問題。（謝明俊攝）

由於客家人掃墓習俗都是選在元霄節過後開始，今年元霄節過後次日的2月27、28日剛好是周休2日，正是許多客家鄉親選擇掃墓祭祖的最佳時間，因此，頭份市公所預估這2天可能成為祭祖的高峰時間。

頭份市長羅雪珠表示，為了降低人潮聚集狀況，所以27、28日這2天鄉親前往祭祖時，生命紀念館的納骨塔將管制人員進入，祭祖活動改在納骨塔前方廣場舉行，為了鄉親祭拜方便，市公所將會在廣場上搭建棚架及供桌，設置時間由2月27日起至4月4日為止。

以往頭份市公所在客家祭祖及清明祭祖時會在生命紀念館舉辦法會，但今年因疫情關係，原訂2月27日舉辦的法會將延期辦理，羅雪珠呼籲鄉親，為應防疫需求，請鄉親儘量分散時間前往祭祖，不要集中在這2天，或是由家族指派代表。

(中時 )