70歲的恆述法師（費貞綾），去年爆出欠下3千多萬鉅額高利貸，傳出與張菲與費玉清撕破臉，但她也藉機開記者會宣布「螢幕還俗」復出，昨晚（17日）突然在臉書透露下週一（22日）下午一點將開直播，引起網友議論。

恆述法師去年幫江姓女弟子向地下錢莊借貸，欠下3千萬債務，對方事後卻像人間蒸發般失聯，傳出她曾向弟弟張菲、費玉清求助卻遭拒，導致姐弟關係降至冰點，好在有神豪資助千萬才挺過難關，近來復出動作頻頻的她，昨晚（17日）在臉書PO文透露，因為法務繁忙將會停止直播5天，預計下週一（22日）下午才會重啟直播，也被網友推測屆時將曝光她的最新近況。

雖然姐弟關係降至冰點，但之前「小哥」費玉清傳出癌細胞擴散已命危，甚至請律師在床邊簽立遺囑，對此恆述法師則是跳出來駁斥此傳聞「子虛烏有」，直言有人利用假消息來「賺尼姑財」，並詛咒這些人「爛在地獄」，更透露向侄子求證，得知一家人還相聚用餐，過程中聊的相當愉快，直接打臉不實傳聞。

恆述法師17歲參加歌唱比賽出道，性感火辣裝扮在當時保守年代相當搶眼，被外界譽為「東方維納斯」，更曾赴日發展3年，發行5張日文專輯，為了家庭放棄在日本婚約，回台提攜2位弟弟張菲、費玉清進演藝圈，卻在事業當紅之際，赴美剃度皈依佛門。

(中時新聞網)