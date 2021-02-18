台灣勞工退休制度從2005年7月起分為舊制與新制併行，卻有許多勞工因不清楚相關規定，尚未領回舊制退休金，新北市近3年已陸續追回3000多萬元舊制退休金；勞工局表示，新北有1萬8000多個勞退專戶，其中有8000餘戶已無僱有舊制勞工，今年將啟動「勞退舊制專戶大清查」，確保舊制勞工都能領到退休金。

過往勞基法只有1種退休制度，也就是俗稱的「舊制退休金」，由於規定勞工必須在同一家公司任職滿25年，幾乎99％勞工都領不到退休金，勞動部2005年7月增訂勞工退休金條例，俗稱「勞退新制」，所有新進職場勞工一律適用新制，若在2005年已進職場，可在5年內決定是否轉到新制，或是選擇新、舊制併行。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，歷年審核註銷專戶領回餘款申請案時，發現仍有部分勞工，明明離職時已成就退休條件，卻未請求舊制退休金，一旦發現此類情形，勞工局會先要求雇主辦理給付，之後才會同意註銷專戶，勞工局近3年協助42名勞工陸續追回3000多萬元舊制退休金，協助勞工每人約領回數10萬至百萬不等。

60歲的阿興（化名）2018年離開服務了16年的公司，卻不知離職時已經符合勞基法退休條件，可以向公司申請舊制退休金。直到公司以無僱用舊制員工申請領回勞工退休準備金專戶餘款時，經勞工局發現雇主未給付阿興退休金，在提醒雇主相關規定後，順利協助阿興領到138萬元退休金。

勞工局表示，經初步清查，新北市轄內尚有1萬8千多個勞退專戶，其中8千餘戶已無僱有舊制勞工，今年啟動「勞退舊制專戶大清查」，透過主動電聯、函文輔導，更進一步商請經發局協助，當事業單位臨櫃辦理解散或歇業登記，立即發放文宣提醒註銷專戶，期待透過跨局處合作，擴大保障同時儘速完成全面清查。

(中時 )