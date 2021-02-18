臺灣產物保險「法定傳染病防疫費用保險」被譽為防疫神單，售出逾300萬份，昨(17)日臺產表示已收到3件理賠申請，其中2件來自桃園，最快近2天內核發，今(18)日證實理賠流程已經完成，3名保戶每人10萬元理賠金均已匯出。

據臺產說法，3名獲賠保戶都是已經完成隔離出關、出關時保單還未核保，但因為認為符合資格，故提出理賠申請，臺產受理後先調出3人投保資料，提前作業。3位保戶都是購買保費500元、理賠金額10萬元的保單。

逾300萬份保單由於處理人力不足，臺產預估最將快今年6月底前才能完成全數核保作業流程，但已投保民眾無須擔憂權益受損，這3名保戶獲理賠案例就可說明，臺產會受理全部期限前投保保單，理賠只要資料齊備而且無問題，是否已經完成核保並非理賠前提。

「法定傳染病防疫費用保險」只要保險期間遭居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫、集中檢疫等5項措施，不分性別、年齡、職業、體況，投保者都可獲得理賠，除保費500元、理賠10萬元外，也有保費400元、理賠8萬元規格。由於保費便宜、理賠金額高，又無一般保險設下各種限制，因此被網路譽為佛心神單，引發搶購熱潮。

(中時新聞網)