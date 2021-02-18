一名黃姓男子，去年搭訕17歲少女小美，表示要請她喝奶茶，帶小美返回租住處，強行脫掉她的褲子後撫摸，被害人大力反抗求救，鄰居聽到她的求救聲，敲黃男住處的門，並通報管理員上樓查看，少女趁機逃離，台中地院依強制猥褻罪將他判刑1年8月。

根據調查，黃男在民國109年2月19日11時許，在台中某家全家便利超商，因見少女獨自1人，表示要請喝她飲料，並與少女一起去購物後回租屋處，強行將少女褲子脫掉，以手隔著衣服撫摸胸部及撫摸下體，少女返抗並大聲喊叫，鄰居發覺有異在外敲門並通知管理員上樓查看，少女才順利趁機逃離，並在管理員之協助下報警處理，逮捕涉案的黃男。

少女證稱，她在超商外面遇到黃男，對方主動跟我講話說要請喝奶茶，還叫我陪他去買衛生紙、去洗衣店烘衣服，最後叫我陪他上樓到房間放衛生紙，進去房間以後，黃男就將門上鎖，並將她推到牆上面脫褲子。但她不段逃跑掙扎，又遭黃男拉進去後隔著衣服摸胸部與下體，甚至最後抓頭去撞地板。

黃男到案後也坦承，有帶少女回租屋處，然矢口否認有何強制猥褻犯行，還辯稱：「當天我有喝酒，我有抱到少女，我抱住之後，她就嚇到跑出去」，到底有沒有強迫猥褻少女則全都忘了。

合議庭審酌被告僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，竟對少女強制猥褻行為，侵害告訴人之身體自主權，並造成告訴人心理陰影，處有期徒刑1年8個月。

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(中時新聞網)