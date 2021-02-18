通膨隱憂壓抑美股，科技股走不動，周三那指與標普收跌，道瓊則再創收盤新高，美股跌多漲少，然周四日韓股早盤回神走高，A股牛年開紅盤如預期放響炮，台股牛年第二天，指數開漲3.94點報16366.23點，惟台股ADR集體黑臉，台積電開高後翻黑，大盤貼近平盤整理後，台積領軍半導體一度鴻光返照，激勵盤中大漲155點再創高至16517.73點，隨後漲幅收斂震盪，護國神山再度翻黑，16500握不住，但傳產漲風不退散，終場報16424.51點，雙創盤中、收盤歷史新高點，上漲62.22點或0.38%，成交金額略減為3661.5億元。今日外資(不含外資自營商)賣超32.4659億元，投信買超6.3069億元，自營商買超18.4434億元，三大法人賣超7.71億元。

晶圓雙雄周四走勢疲憊，權值王台積電(2330)開高走低翻黑，最低來到656元，下跌7元或1.05%，盤中一度翻紅上漲2元至665元，仍守不住紅盤在平盤下整理，收跌0.45%或3元，報660元，市值守住17兆元大關，為17.11兆元；聯電(2303)則守住紅盤，最高達59.4元，收漲1.04%至58.2元。半導體類指收跌0.03%，僅次於其它電子下跌0.51%的跌勢，但仍有個股有所表現，日美天災攪局，半導體產能缺到年底，旺宏(2337)受益德州暴雪衝擊NOR Flash產能，尾盤鎖上45.8元漲停，華邦電(2344)也力漲逾8%，世芯-KY(3661)再拉第二根漲停，與天鈺(4961)、力旺(3529)同闖天價，捷敏-KY(6525)、應廣(6716)也高鎖漲停，日月光投控(3711)、環球晶(6488)、聯詠(3034)、台勝科(3532)、嘉晶(3016)、中美晶(5483)持續吹漲風，義隆(2458)去年豐收大方派息9元，股價笑嘻嘻，股后矽力-KY(6415)盤中一度攻達3040元刷新歷史天價，敦泰(3545)高調靠攏百元，聯發科(2454)則在平盤遊走，收跌0.2%。其他科技指標股，鴻海(2317)收黑0.88%，股王大立光(3008)H2營運增溫、外資敲進，股價重新攻上3200元之上，收漲3.17%至3250元。

類股方面僅半導體、其他電子收黑，其餘皆紅通通一片，電子、金融分漲0.16%、0.35%，由傳產接棒，以及低估值低基期的電子族群股。國光生(4142)開發次世代新冠疫苗，衝上漲停，羅麗芬-KY(6666)、麗豐-KY(4137)、美時(1795)等均漲逾半根漲停，激勵生醫股指收漲2.64%，制霸上市類股；造紙、航運、鋼鐵、玻陶、橡膠均上揚逾2%，其中海運運價居高不下、散裝牛氣沖天，族群迎春燕，新興(2605)、志信(2611)、台航(2617)、四維航(5608)皆亮燈漲停，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)亦人氣爆棚上衝，該類指收漲2.57%；鋼鐵收漲2.47%，由中鋼(2002)1月賺贏去年全年領軍，第一銅(2009)、千興(2025)、威致(2028)漲停助威；外資加持、漲勢落後的玻陶股也不落人後，冠軍(1806)高漲逾6%，類指收漲2.36%。

其他群族，比特幣漲不停，板卡廠挖礦潮和強業績雙加持，青雲(5386)、撼訊(6150)、麗臺(2465)均連飆2根漲停，映泰(2399)、精英(2331)、承啟(2425)也受帶動上漲。電源雙雄光寶科(2301)及台達電(2308)題材明確激勵營收，股價表現可圈可點，同是電子零件的聚鼎(6224)看好收購德商漢高集團旗下TCLAD效益，股價續走多、逼近130元再創新高價；群電(6412)創下掛牌新高價；車用的時碩工業(4566)、亞光(3019)、淳安(6283)和5G的耀登(3138)齊漲停，宏致(3605)、佳凌(4976)、鴻碩(3092)持車用武器同受鼓舞，中光電(5371)也受庫藏股發威而上揚。而巴菲特加碼電信能源，力致(3483)漲停、正達(3149)亦有看頭而上功衝。

權值股來看，台塑化(6505)、台達電(2308)、國泰金(2882)、廣達(2382)、中租-KY(5871)、台泥(1101)等笑臉迎人，而台塑(1301)、兆豐金(2886)、統一(1216)、台灣大(3045)、和泰車(2207)、國巨(2327)、研華(2395)、瑞昱(2379)、友達(2409)則苦澀收黑。

5日RSI為80.67，10日RSI為71.32。9日K值為79.69，9日D值為65.35。20日乖離率為4.06。外資再度轉賣超，2月以來仍買超327.01億元，2021年以來賣超803.79億元。1月營收已經全數公布，去年財報也將在3月底前陸續公布，投資可選擇財報數字好、評價低且展望正向的個股來操作。群益投顧說，擺脫指數震盪與大盤壓力的最佳策略是聚焦全年度明星股，市場資金八成在科技股短線進出，部分傳產股趨勢開始反轉向上，可留意半導體、IC封測、IC設計、績優傳產股、電動車、疫情反轉概念。

(時報資訊)