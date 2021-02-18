虎尾鎮農會理事長丁榮義表示2月1日召開審查會議，出席委員6人達法定人數，依法作成決議，候選人也完成抽籤造冊，如有爭議應依民事訴訟解決。（周麗蘭攝）

黃鈺惠表示，2月1日的理監事候選人資格審查無共識，程序未完成，因此抽籤無效。（周麗蘭攝）

虎尾鎮農會2月1日召開理監事候選人資格審查小組會議，總幹事黃鈺惠拒絕副署會議紀錄，會議主席、鎮農會理事長丁榮義2月9日親送縣政府，17日再以律師函行文縣政府及鎮農會，縣府農業處今（18日）同意備查，並要求鎮農會依法改選。

下屆農漁會將於21日舉行會員代表選舉，3月6日理監事選舉，3月15日理事長、常務監事選舉、遴選總幹事，會員數達5900多名的虎尾鎮農會競爭激烈，2月1日理監事候選人資格審查會議雖進行審查、抽籤，虎尾農會並未把會議紀錄及候選人名冊送縣府備查。

縣府農業處18日行文虎尾鎮農會，針對理事長丁榮義函送第19屆理監事候選人第二次資格審查會議紀錄及候選人名冊同意備查，並對農會逾時未送會議記錄，怠忽農會改選任務予以「警告」，也要求鎮農會速依農會選舉罷免法辦理。

縣府農業處公文指出，依農會法施行細規定，會議紀錄需由理事長簽署、總幹事副署，虎尾農會理事長因總幹事不作為而拒絕副署，以致理事長簽署會議記錄過府，並予以同意備查。

根據會議紀錄與候選人名冊，將有71人競逐45個代表名額，理事11人選出9人，監事6人選出3人，縣農會代表6人選3人。

丁榮義表示，2月1日的審查會議委員出席6人，達法定人數，依法作成決議，候選人完成抽籤造冊，總幹事黃鈺惠當天到場但未簽到，無權對會議提出異議，如有爭議應依民事訴訟解決。

黃鈺惠表示，2月1日的理監事候選人資格審查無共識，程序未完成，因此抽籤無效，理監事選舉不能選，一定要延期。

縣府農業處表示，2月1日審查會議該處人員以「指導人」身分全程參與，也親見會務人員簽署，會議紀錄屬可信。

(中時 )