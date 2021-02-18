據家扶基金會2020年的「弱勢家庭生活需求調查」調查，弱勢家庭主要照顧者以基層技術工和勞力工居多，其次為服務業人員，且有57.1％弱勢家庭收入未達2萬5000元，難以應付生活所需開銷，要因應大環境變動更顯困頓。

如臺北家扶協助的小杰（化名），一家6口僅靠著父親每月1萬5000元臨時工收入支撐家計，光是房租、水電費等開銷已難支應，實無力再兼顧孩子們學習所需。然小杰努力向學獲得師長們的肯定，更就所興趣的繪畫鑽研技巧，爭取各項比賽機會，不向逆境妥協。

臺北家扶中心主任謝曉雯說，中心目前扶助家庭共1300戶，約有2500名弱勢兒少。年節時分眾人歡度過節，扶助家庭身處困境，仍在思考三餐的去向，煩惱假期過後，即將面臨的註冊壓力；又因受到疫情的影響，普遍家庭就業機會受到剝奪，希望社會大眾聚集愛心，扭轉家庭的困境，幫助兒少穩定就學。

臺北家扶中心辦理「牛轉幸福」新春義賣會活動中義賣商品有耀眼之星發光鞋、讓愛恆溫保溫瓶、照亮你心古仔燈，還有好多實用好物，邀請您來挖寶、惜福、作公益，一起幫助弱勢孩子安心過好年。詳情可洽家扶基金會官網。

(中時 )