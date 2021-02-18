尋求衛冕的統一獅3月13日開幕戰將在台南棒球場迎戰中信兄弟，對於開幕戰先發投手人選，總教練林岳平表示，還需等到與投手教練納瓦洛討論後才能決定，至於本土輪值部分，目前已鎖定5人。

目前4洋投與投手教練納瓦洛都已經來台，泰迪與猛威爾都已完成「14+7」的檢疫程序，另3人則都還在居家隔離與自主管理期間，布雷克與飛利士24日「出關」，納瓦諾則預計最快月底能與球隊會合。

除了3洋投是不動先發人選，對於本土輪值部分，林岳平點名古林睿煬、施子謙、潘威倫、江辰晏及姚杰宏等5人先做先發準備，至於該如何選擇，還需要等4洋投到齊，用什麼組合開始，之後依據球賽變動在季中做調整。

春訓到目前為止，「餅總」認為古林睿煬、姚杰宏在自辦熱身賽都有不錯表現，「年前的熱身賽只是讓他們先適應比賽感覺，20日開始之後的熱身賽才是真正對外實戰。」

林岳平表示，接下來展開的自辦及官辦熱身賽應有近8成的球員將是本季一軍主力選手，剩下2成可能就是調整進度較慢，或是身體狀態尚未達到百分百、趕不上開季的選手，「我希望選手是投、守、跑、打各方面都能調整到位再出賽。」

(中時 )