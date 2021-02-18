擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘自即日起至2021年4月29日止，推出「連名帶姓」住房專案，專案價格經濟客房 2,300元起、親子三人房 3,400元起、溫馨家庭房 4,300元起，凡姓名中有與「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的消費者，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1,000元，其中經濟客房每房最低僅要1,300元起，等同兩人同行含早餐每人只要650元起，還可使用天成文旅-繪日之丘全新登場的嘟比碰碰車設施，讓闔家大小一同打造難忘的假期，為旅途升溫。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「近期櫻花盛開，前往阿里山賞櫻成為國人寒假旅遊首選，此次天成文旅-繪日之丘推出『連名帶姓』住房專案，除看準最新一波的年後度假商機，更冀望透過此波姓名活動加深消費者與品牌間的連結，提升品牌印象，以優惠的價格搶攻寒假收假前的商機，預估此活動可帶動業績成長1成。」

教育部宣布高中以下學生寒假延後開學，讓年後度假成為熱門新選擇，家長們不僅可以避開春節旅遊的擁擠人潮，平日入住飯店還可把握更優惠的住房價格，讓大人小孩出遊玩樂還能省荷包一起度過美好假期。

冬末初春滿山遍野的櫻花海，是阿里山最燦爛的時節，讓擁有豐粹人文歷史的嘉義及遊憩資源豐富的阿里山，一直是春季國內旅遊的熱門景點。擁有阿里山腳下最美飯店美名的天成文旅-繪日之丘更為親子遊訪嘉義的旅宿首選，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在繁忙的旅途中，找到沉穩的氣息，帶給旅客像回「家」般無壓自在的舒適溫馨氛圍。

入住天成文旅-繪日之丘「連名帶姓」住房專案，享有優惠價格入住各式客房外，住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，享受繪日珈啡提供的特色早餐，住客還可於每日下午3點至晚上7點半推出「茶聚」免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，讓家人小孩們皆能在嘉享受歡愉氣氛，感受繪日之丘的無窮魅力，創造滿滿甜蜜回憶。

(中時 )