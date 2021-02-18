羅東警分局在大年初三破獲一個移動式的職業賭場，當場逮捕年輕貌 美的女荷官及多名賭客。（羅東警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

國人的習俗，在過年期間難免要與親友小賭一番，才有過年的氣氛，但如果是到賭場聚賭、豪賭，就別怪警方登門抓人，待在警局內過年。

羅東警分局在大年初三接獲檢舉，指冬山鄉一處透天厝內有人經營職業賭場，除了透過網路通訊軟體招攬賭客，更派出年僅20歲年輕貌美的女荷官負責派牌，以賭、色招攬賭客上門。

員警查訪時，見被檢舉的透天別墅外停放著多輛自小客車，且出入人員複雜，於是乾脆進一步喬裝成賭客，深入這個「賭窟」。

讓警方感到意外地是，當喬裝為賭客的員警要進入時賭場時，賭場的看守人員誤以為是賭客準備要入內大顯身手，於是不僅表示歡迎，更主動引導進場。

喬裝賭客的員警入這間透天厝後，立即就看到眾人聚賭的場景，於是立即表明身分並展開查緝行動，當場查扣到撲克牌4副、換算後總金額約160萬元的籌碼1097枚、積分表4份、德州撲克桌1張、莊家鈕1枚等證物。

羅東警分局進一步調查瞭解，林姓賭場負責人是宜蘭人，平時在台北經營賭場，在過年期間回到宜蘭設場開賭，原以為宜蘭是鄉下地方，設賭場的地點又較為偏僻，應該比較安全，沒想到卻因為突然多出許多複雜成員出入，更引起他人注意，反而吸引警方上門。

警方表示，年輕的女荷官平時沒有固定的正常工作，因此受邀在過年期間到賭場打工當荷官，沒想到「第一次上場」就被逮，至於現場的賭客則有一半是專程從台北跟到宜蘭聚賭，也算是「死忠」的賭客。

警方依照現場的賭資、積分表及人員出入情形，推估這個職業賭場賭客每天輸贏的金額超過100萬元，全案將林姓賭場責人及女荷官依刑法賭博罪嫌法辦，另黃姓等10名男賭客依違反社會秩序維護法裁處。

(中時 )