農曆春節後進入求職與轉業的旺季，勞動力發展署中彰投分署員林就業中心，將於2月25日上午9點半到13時，於彰化二林圖書館前廣場舉辦農曆年後首場聯合徵才活動，計有16家在地廠商參與，預計提供近600個職缺；員林就業中心主任陳秀蓉說，廠商熱情招募新血，將讓海線就業市場新春就嗨起來。

陳秀蓉說，本次邀約在地知名大廠矽品精密、力麗集團、愛民衛材、聚隆纖維、碁富食品、榮成紙業、樺美食品、建興安泰、益張實業等，活動地點鄰近二林中科園區；園區內愛民衛材及永鉅精密也應邀參加，製造知名球鞋布面的隆昌集團也釋出轄內4個廠區，逾80個職缺，百人以上大廠占整場企業家數81％。

陳秀蓉指出，活動結合相約2021-補助資源說明會及就業促進課程，讓民眾既能了解政府各種就業補助及職訓資源，還能學習面試技巧，在徵才會場上直接學以致用，該中心也將「哈利找伯樂」職涯魔法學院帶進徵才會場，用淺顯易懂的互動方式，讓民眾認識就業中心及了解職涯歷程。

另針對去年年底剛通過的中高齡及高齡就業促進法相關資源，也會設置諮詢專區向企業及民眾宣導說明，鼓勵更多中高齡在職場上持續發揮長才，技術傳承不斷層。

林秀蓉強調，當日中彰投分署特有的就業服務行動巡迴車-「夢想載卡多」，將出動協力推廣行動式就業服務，車體展開的雙翼代表著展翅飛向未來，並配合防疫措施，進入活動會場需一律佩戴口罩及量測額溫、酒精消毒，員林就業中心歡迎求職鄉親踴躍參加，打拚向前行。

(中時 )