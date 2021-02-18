國史館對「兩蔣日記」及相關文物的所有權提起民事訴訟，去年一審判決蔣中正、蔣經國兩位總統任內生成的235項文物歸國有，其他部分歸蔣家繼承人共有，蔣家人提上訴，二審法官勸雙方和解，早日讓這些重要文物妥善獲保存。

高院今天召開準備庭，蔣家人及國史館代表都未出庭，委由律師答辯，雙方針對《總統副總統文物管理條例》中對於任職期間哪些文物應歸國有，哪些應屬私有進行討論，蔣家律師主張，私人行程的文物不屬國史館所有。

法官楊博欽請雙方對於文物清冊進行整理，釐清蔣家人主張私有的文物屬哪些部分，法官也相當關心目前兩蔣日記等文物的狀況，國史館表示目前文物仍在美國，已在美進行相關訴訟，今年10月美國法院將開庭。

庭末，法官語重心長地說，這些文物都是相當珍貴且有保存價值，雙方應避免使用針對性的文字用詞，如果和解可讓文物的所有權歸屬早日確定，這些文物被妥善保存，國史館的律師表示，願與蔣家人「調解」。

國史館律師說，這些文物是國家的就讓歸國家，但如果是私人的，國史館不會硬要求收為國有；蔣家律師表示，對於是否進行調解，及主張哪些文物屬於蔣家人所有，將與當事人再進行討論。

本案北院審理期間，因涉蔣家隱私及相關機密內容，法官裁定不公開審理，預料高院也將比照辦理。

蔣中正在世時，逐年將日記、總統府文件等文物交付給蔣經國；蔣經國連同自己的一併交付蔣孝勇，蔣孝勇再轉交妻子蔣方智怡保管；夫妻倆為保存文物，掃描成微縮膠卷，2004、2005年間與史丹佛大學簽約，託付保管50年。

國史館2015年對蔣家繼承人蔣方智怡、俞蔣孝章等16人提告確認文物所有權後，先對蔣孝剛撤告，再與蔣方智怡等8人調解，最後剩蔣友梅、蔣孝嚴、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、蔣萬安、陳忠人、丘如雪等7人。

去年台北地院判決掃描保存的80捲膠捲，及蔣中正、蔣經國兩位總統任內生成的235項文物歸國有，非任內的232項文物則歸蔣家繼承人共有，蔣家人不服判決提上訴。

(中時 )