衛福部長陳時中18日證實，正與高端、聯亞「這兩家之一」的業者洽購新冠肺炎疫苗，有先談妥「500萬劑採購，後續也能再增購500萬劑」的開口合約（意即500萬劑＋500萬劑），此合約方向已確定，細節條件尚未談妥。

陳時中表示，此開口合約的方向已定，要進入細節的合約簽訂，將由不同主管單位、法律專家確認，正進入商業談判階段，惟相關條件尚未談妥，已要求業者擬出合約進行討論。

(工商 )