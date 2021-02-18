採購台廠1千萬劑疫苗 衛長：條件未談妥 15:412021/02/18 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為台北市某醫院戶外診療區內，醫護人員著隔離衣使用移動式X光機進行檢查，圖中人事物與本文無關。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中18日證實，正與高端、聯亞「這兩家之一」的業者洽購新冠肺炎疫苗，有先談妥「500萬劑採購，後續也能再增購500萬劑」的開口合約（意即500萬劑＋500萬劑），此合約方向已確定，細節條件尚未談妥。 陳時中表示，此開口合約的方向已定，要進入細節的合約簽訂，將由不同主管單位、法律專家確認，正進入商業談判階段，惟相關條件尚未談妥，已要求業者擬出合約進行討論。 陳時中稱買陸疫苗須修法 楊志良打臉：他忘了兩岸有簽這協議 陸港觀盤－經濟、盈利復甦 資本市場持續活躍 (工商 ) #聯亞 #合約 #談妥 #萬劑 #條件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 20萬劑AZ疫苗要來了 指揮中心賣關子：下周揭曉 15:302021/02/18 生活 在野集結催促 陳時中確定226立院報告疫苗採購進度 14:062021/02/18 政治 業績旺 台積、聯發科權證熱 04:102021/02/18 證券．權證 只要安全有效 可以買 可以打 願意打 想要打 就可提出修法！陳時中首鬆口 沒必要排除中國疫苗 04:102021/02/18 焦點要聞 伴遊陪睡月入80萬 50餘名台女搶赴美賣淫海撈 15:192021/02/18 社會 全球10月難解封 陳時中曝可能時間表 14:432021/02/18 生活 陳時中還在騙 04:102021/02/18 時論廣場 打疫苗搶時間 全球拚10月解封 04:102021/02/18 焦點要聞 股價指數期貨贏家專欄－資金脫歐入亞 台指期長多不變 04:102021/02/18 證券．權證 陳時中認了外力阻BNT疫苗 前立委：把話說清楚很難嗎？ 08:252021/02/18 政治 全球全面解封 衛長說今年還不可能 15:392021/02/18 財經 生活熱門新聞 天外飛來138萬 60歲男退休3年收大紅包 - 生活 皮夾不見卡片全掛失！他回家見這幕眼神死 3.9萬網友笑瘋 - 生活 趙少康批買疫苗偷雞摸狗 陳時中吐3字回應 - 生活 麥當勞洋葱這樣做出來！員工曝光廚房內幕 網喊：不敢再吃 - 生活 買手搖飲收到穿孔10元硬幣 知情人曝用途：販賣機天敵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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