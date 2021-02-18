路透社最新報導，引述德國BNT公司回應表示會賣疫苗給台灣，衛福部長陳時中18日在疫情記者會主動回應，我方表示歡迎。

陳時中提到，由於德國與台灣的商業往來很多，也是台灣可信任的夥伴，德國政府2020年在疫情剛開始，各國醫院滿載，德國還派醫療專機到英國載回病患，各界對於德國的人道醫療「令人印象深刻」。

陳時中也引述BNT聲明，提到「BNT致力協助世界各地終結疫情」，陳時中對此強調，相信BNT「可以排除萬難」，與台灣一起終結疫情。

(工商 )