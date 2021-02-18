德國BNT釋出善意 衛長主動表示歡迎 15:412021/02/18 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為口罩工廠一景。圖／本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社最新報導，引述德國BNT公司回應表示會賣疫苗給台灣，衛福部長陳時中18日在疫情記者會主動回應，我方表示歡迎。 陳時中提到，由於德國與台灣的商業往來很多，也是台灣可信任的夥伴，德國政府2020年在疫情剛開始，各國醫院滿載，德國還派醫療專機到英國載回病患，各界對於德國的人道醫療「令人印象深刻」。 陳時中也引述BNT聲明，提到「BNT致力協助世界各地終結疫情」，陳時中對此強調，相信BNT「可以排除萬難」，與台灣一起終結疫情。 桃醫明確定復工 陳時中曝2階段收病人 抱怨奏效 BNT疫苗有譜 陳時中：感謝德國人道情操 (工商 ) #BNT #德國 #陳時中 #疫情 #主動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情不能出國 大阿里山區春節遊客較去年多出萬餘人 09:512021/02/18 生活 全球全面解封 衛長說今年還不可能 15:392021/02/18 財經 不畏疫情影響 4600萬人次台中旅遊躍居第一 10:182021/02/18 寶島 全球10月難解封 陳時中曝可能時間表 14:432021/02/18 生活 陳時中稱陸疫苗若很多人想打可修法 遭轟：萊豬沒人吃還不是進了 10:442021/02/18 政治 在野集結催促 陳時中確定226立院報告疫苗採購進度 14:062021/02/18 政治 打疫苗搶時間 全球拚10月解封 04:102021/02/18 焦點要聞 脫歐抗中又疫情狂燒 英智庫估3個月內260萬人失業 09:322021/02/18 財經 藍委批新冠肺炎自費篩檢費調降「欠過年」 籲陳時中兌現承諾 13:162021/02/18 政治 陳時中稱買陸疫苗須修法 楊志良打臉：他忘了兩岸有簽這協議 12:352021/02/18 政治 採購台廠1千萬劑疫苗 衛長：條件未談妥 15:412021/02/18 生活 財經熱門新聞 經濟如同網路泡沫破滅？ 分析師爆美股漲多大跌機率 - 財經 10檔高殖利率定存股 他暴賺逾40％靠3大秘技 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 國營事業高層大搬風 經部證實中油董座歐嘉瑞請辭 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。