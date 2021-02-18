李榮浩、LISA、潘瑋柏成為愛奇藝綜藝節目《青春有你3》導師，該節目17日開播，舞蹈導師LISA打頭陣，帶來舞蹈組曲表演，身穿白色CELINE裙裝及長靴，熱跳〈情人〉，尤其該曲原唱為《青春有你2》青春製作人蔡徐坤，話題性十足。而李榮浩更把錄製現場直接變成演唱會，彈吉他帶來搖滾LIVE秀。

說唱導師潘瑋柏的RAP舞台也讓台下男孩們興奮到不停跟著節奏搖擺，潘瑋柏還走下舞台與他們互動，把現場氣氛炒得火熱，巨星魅力連在線上觀看的LISA都忍不住尖叫，想與他隔空握手。

LISA也期許訓練生們內心不要有擔心，要勇敢去嘗試，並用中文鼓勵訓練生們「加油」，甜美小奶音非常可愛。青春助教THE9虞書欣則是獻出自己初次舞台，帶來自己SOLO曲〈Gwalla〉，因《青春有你2》成團出道的她時隔一年又站上同個舞台，穩健台風及表演魅力相當吸睛。

(中時 )