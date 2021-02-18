台灣貧富差距越來越明顯，對於遠渡重洋來到台灣的新住民而言，如果陷入經濟困境，因語言、文化等因素，往往更求助無門，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站結合社團法人愛加倍關懷協會，開全國之先，在今年共同推動「新住民食物銀行計畫」，透過各方的愛心與努力及不浪費食物的初衷，來幫助陷於困境新住民家庭。

移民署宜蘭縣服務站表示，宜蘭縣內的新住民人口將近9000人，許多單親、失婚等處於特殊境遇的新住民家庭因分布在鄉村、沿海及偏遠山區等地，社會福利資源相對更為匱乏，有鑑於此，宜蘭縣服務站結合「愛加倍關懷協會」策略合作共同建立慈善物資公益平台，推動「新住民食物銀行計畫」，希望能建構起宜蘭縣境內更完善的物資供應機制，及時提供處於社會邊緣的新住民家庭必要的協助。

宜蘭縣服務站表示，新住民家庭因為雙方年齡、家庭背景及文化適應等差異，可能衍生出婚姻衝突與家庭暴力等問題，如果新住民還在求職階段，甚至家中有幼童需要撫育，則可能讓家庭經濟陷入困境，並且求助無門。

在「新住民食物銀行」成立後，將透過宜蘭各地區的新住民服務據點，發掘需要協助或物資需求的家庭，透由協會轉介方式向移民署宜蘭縣服務站提出申請，經審查通過後，立即由愛加倍關懷協會負責白米、麵條等食品類供應，以及清潔用品或二手衣物等物資配發。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，希望藉由公私部門協力建構新住民慈善物資公益平台，來串起蘭陽地區公部門與NGO團體之間的關懷守護網，讓更多新住民及其子女透過網絡力量感受到台灣社會的溫暖與協助。

(中時 )