投資人觀望和謹慎於近期三萬高點是否能維持，日經周四小幅收跌；Uniqlo品牌的營運商訊銷(Fast Retailing)強勢上揚，緩和了跌勢。

周四日經225指數收跌56.10點或-0.19%，為30236.09點。東證一部指數跌19.58點或-1.00%，為1941.91點。

本周稍早，日經來到自1990年以來首見的3萬高點；投資人正在評估該3萬高點，重要的心理關卡，是否反映了實際的市場，瑞士信貸首席投資長Matsumoto指出，投資人正試圖觀察，市場動能能否在財政年度結束的三月底以及之後，能否繼續維持。

服飾製造商迅銷大漲4.58%，報10萬7350日圓，為日經今日最大貢獻者；次為中外製藥，上漲2.17%。

日本已開始推出疫苗，。推進旅遊休閒相關個股。全日空控股和日本航空分別上漲0.8%和0.85%。

那指隔夜的收黑，帶動晶片股下滑。日本電產(Nidec)跌2.18%，報1.46萬日圓；瑞薩電子跌2.51%，報1206日圓；愛德萬測試(Advantest)跌3.67%，報9180日圓。

日經今日有38檔個股上揚，181檔個股下跌。表現最差為馬自達汽車，跌6.28%，次差為日野汽車，跌5.43%，螢幕控股跌5.26%。

(時報資訊)