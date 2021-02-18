台達化(1309)受惠ABS、PS利差回復穩健，第一季營運力拚淡季不淡，且ABS需求今年持續發酵，均成為台達化營運利多。

台達化有鑑於近期ABS、PS價格已經止跌回穩，在ABS、PS利差亦維持穩健下，有利於台達化第一季營運力拚淡季不淡。

展望2021年，新冠肺炎疫情在全球延燒，加上大陸對家電強勁需求推動ABS的普及，市場預期ABS需求在2021年將繼續發酵。

另外，以中長期來說，因SM新增產能較多，ABS及PS新增產能較少，因此，SM價格受到抑制，有利ABS及PS利差表現，對於台達化全年獲利將有正面支撐。

目前美國德州發生大風雪，導致當地眾多石化廠被迫停工，可預期後續將帶動原物料相關產品報價獲支撐，台達化今開高走高，終場收漲近8%，報在34.7元。

台達化1月營收14.56億元、月減少18.6%、年增加40.9%。

(時報資訊)