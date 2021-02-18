新冠肺炎疫情帶旺電商業績！富邦媒(8454)109年稅後盈餘為19.4億元，年成長39.48%，創下歷年新高，展望110年，富邦媒表示，momo將續深化公司核心競爭力，並以線上零售龍頭之姿打造momo生態圈，開創產業新格局。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，在新冠肺炎疫情催化下，加速驅動線上零售通路的發展，富邦媒109年第四季合併營收為206.7億元，較108年同期成長30%，EBITDA年增36.5%，達9.6億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為6.1億元，年成長45.9%，單季每股盈餘為4.37元，還原一次性利益後，單季每股盈餘4.35元；累計109年度合併營收達672億元，年成長29.65%，再創歷年新高，EBITDA約為30.3億元，稅前盈餘為23.9億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為19.4億元，年成長39.48%，每股盈餘為13.87元，還原一次性利益後，109年每股盈餘為13.26元。

富邦媒表示，momo發揮「商品力」、「科技力」、「物流力」三大實力的整合綜效，推升全方位服務的升級，深耕品牌策略達規模化，合作品牌數已突破1.8萬，集結超過300萬件商品，同時更進一步攜手品牌打造專屬momo會員體驗活動、攜手推出獨家限量商品，讓會員服務力再上一層。

再者，富邦集團豐沛資源亦是momo深耕會員經濟有力的隱形資產；momo深化與台灣大哥大的合作，「到店取貨2.0」上線力拚24小時到店取貨。提供忠實會員MyMusic數位加值服務，每月平均有高達2萬人次滿額申請使用。雙方也推出各式門號與商品專案，跨界打造電信與網購的消費生活圈；momo與富邦銀行合力打造「momo聯名」信用卡，卡友每月平均消費客單價為一般會員近2倍，增加消費黏著度。

面對通路數位轉型的挑戰，momo從客戶滿意度出發，以科技實力提升優質的購物體驗；如「千人千面計畫」推薦零時差的服務，運用AI大數據依個人化喜好與需求，推薦貼近的商品。且不斷精進搜尋服務，本年度於官方app全新推出「語音搜尋」服務；「以圖搜圖」搜尋服務也持續精進。

為提升客戶服務體驗，momo擘畫物流服務也再展新里程，109年除成立百分百持股子公司「富昇物流」，在倉儲建置佈局「2020年30座倉儲」目標達陣，以及南區物流中心取得建照，透過物流與倉儲的緊密連結，強化momo最後一哩路佈局，推升營運再攀高峰。

(時報資訊)