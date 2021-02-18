新冠肺炎疫情未歇，疫苗成為目前各國積極採購的重點項目，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買大陸疫苗」，昨(17日)鬆口說若符合安全、有效、可以買、很多人願意打，那可以提出相關修法。對此，資深媒體人黃暐瀚今(18日)在臉書寫下，「有人願意打」擺明是在「引蛇出洞」，要看看台灣現在到底有誰「想打」？一旦有人表態，保證立刻被網路圍毆。

陳時中17日強調，目前大陸疫苗因為技術性的資料缺乏，專家也沒有提出建議，加上不知道喜歡打的人有多少，我們不能排除任何的可能性，疫苗萬一有特別好，特別神奇的狀況，大家又可以信任，沒有必要一定要排除不可，只是目前沒有這樣的打算。

對此，黃暐瀚在臉書說，仔細再聽陳時中的談話，前三個條件「安全、有效、可以買」，通通不符合條件，大陸疫苗此刻在台灣，是「不安全」、「不確定有效」、「法令規定不能買」的，陳時中還補上一句「目前不考慮」，到底怎麼得到，台灣不排除要買的結論？尤其第四條「有人願意打」，擺明是在「引蛇出洞」，要看看台灣現在到底有誰「想打」？「呼籲打」？「鼓吹台灣人打」？

黃暐瀚直言，當一旦有人表態，保證立刻被網路圍毆「就是他！打死他！舔共！害台灣！中共同路人」，往死裡打。因此他要藍營的政治人物，「不要傻了，疫苗的事情，從頭、到尾，就是『閉嘴』就對了。不當家，也沒持家，就別操這個心了，當初小明事件，國民黨還熱心成立『七人小組』，穿針引線。然後呢？然後就變成『中共同路人』了。」

網友則是紛紛留言表達心聲，有人認為要疫苗、要真相、拒萊豬、護健康，人民生活有免於恐懼的自由，也有人質疑其實萊豬也沒問過就進來台灣了，哪裡有符合上述四個條件？

(中時新聞網)