美食-KY旗下85℃在一月初推出三款全新風味拿鐵咖啡，獲得消費者喜愛，上市三週熱銷超過十萬杯，2／22到2／28連續七天，加碼感恩回饋，榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，第二杯半價，還沒喝過的人，快把握機會嚐鮮。

冠軍哈密拿鐵是85℃第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的創意咖啡，將85℃高品質咖啡與煉乳、哈密瓜、牛奶完美結合，香醇綿密的細緻奶泡，盈滿哈密瓜水果風味，煉乳的濃郁香甜調和了咖啡的微苦尾韻，一整杯甜甜的幸福口感，是85℃咖啡師為您準備的甜蜜饗宴，也是三款風味拿鐵中銷售第一名。

另外兩款獨特的榛果與香草風味，和咖啡、鮮奶交織而成的榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵，每一口都令人回味，與冠軍哈密拿鐵一月初上市三週廣受好評，熱賣超過十萬杯，85℃再次舉辦感恩回饋活動，從2／22(一)到2／28(日)一連七天，三款風味拿鐵系列咖啡第二杯半價優惠，原本榛果和香草風味拿鐵只有中杯85元(冰／熱)，也加碼推出大杯99元(冰／熱)，活動限現場購買，同品項同大小，不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、APP線上訂餐和電話訂購無此優惠，快記下時間，到85℃品嚐風味拿鐵咖啡的全新滋味。

(中時 )