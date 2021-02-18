台灣街頭經常可見年邁長者推著小推車，沿路收取紙箱、塑膠罐等回收物，這類資源回收個體戶往往靠著撿拾來的回收物品變賣度日，為幫助他們，同時為環保盡一份心力，台中市政府推動3大計畫，除提供金錢補助，也透過幫助資收戶媒合學校、社區等方式幫助他們。

台中市環保局指出，資源回收個體戶多屬於社會中的弱勢族群，他們每天沿街撿拾回收物變賣，收入不穩定，更時常得暴露在與車爭道的危險中，為幫助他們穩定生活，環保局特別推動「築巢安居」、「資收大軍」及「資收關懷」共3項計畫，盼多管齊下、提供資收個體戶援助。

環保局表示，市府從2015開始就將資收個體戶納入專案輔導，其中的「築巢安居」計畫是以媒合方式，將資收個體戶導入社區、機關或學校等單位，讓他們成為各個單位或機構的資源回收專責人員，藉以穩定其回收量來源，也提供個體戶意外保險、保障其安全。

環保局強調，「築巢安居」去年共成功媒合115名個體戶進駐149處社區或學校，每月回收量高達115公噸，此作法不但可提供資收個體戶穩定的工作環境與回收來源，也可透過個體業者的幫助、讓社區或機關的回收工作更完善，進而提高台中市資源回收數量，達到三贏。

在「資收大軍」計畫，環保局說，去年共雇用246名資收個體戶，專門協助各區清潔隊、希望資收站等做垃圾分類工作，全年度協助回收分類量達1996公噸。至於「資收關懷」計畫則是清潔隊以高於一般回收市價的補助費率，向資收個體戶購買回收物，但每人每月補助最高5000元，去年累計回收1465公噸回收物，其中以廢電子電器、廢資訊物品居多。

環保局長陳宏益強調，市府結合行政資源推動3大計畫，除可協助資收個體戶提高收入，也更有效的做好垃圾回收分類，減輕清潔隊後端作業與人力負擔。

(中時 )