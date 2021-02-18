動保處協助黃翁所飼養的犬隻帶入室內用鏈繩繫好。（動保處提供／李俊淇新北傳真）

81歲黃姓拾荒老翁日前帶著狗群私入林口區粉寮路上一家鐵工廠內將貓咬死，動保處事後派同警方到現場查辨，依違反動物保護法第29條疏縱攻擊性犬隻進行開罰，但因考量老翁獨居離群、難意識到該行為屬不法，依據行政罰法第8條及同法第18條減輕裁罰，處以1萬元罰鍰，另也協助老翁所飼養的犬隻帶入室內用鏈繩繫好。

鐵工廠林姓女員工表示，黃翁經常未經同意就進入鐵工廠，撿拾廠內廚餘等東西，這次又未經同意進入，突然聽到吵鬧聲出來察看時發現廠內黑貓一動也不動，感到相當心痛。

據了解，黃翁長期從事資源回收工作，所飼養6隻狗原本都是流浪犬，因見牠們經常挨餓收會陸續收養，平常則都會一起撿拾資源回收物，黃翁也會特別四處收集廚餘餵養犬隻。

動保處調查，黃翁並非放任犬隻攻擊家貓，獨居加上高齡顯少知道對待動物方式，也因此沒有動物保護意識和觀念。考量黃翁獨居又高齡，其社會地位及個人認知能力，難以意識到該行為屬不法，依行政罰法第8條及同法第18條將減輕罰則開罰1萬元，並以分期方式讓黃姓阿伯繳納，後續也會協助做好犬隻管理。

動保處提醒民眾，攻擊性寵物外出需採防護措施，包含繫繩長度1.5公尺內及配戴透氣口罩。每隻動物都是可貴生命，任何人都要珍惜不可傷害，保護動物是每個人的責任，並呼籲民眾帶寵物外出需繫牽繩，可避免寵物衝出或遭到攻擊。

(中時 )