長春石油化學公司有鑑於新冠肺炎疫情持續延燒，18日捐贈苗栗縣政府200桶高濃度消毒用漂白水，增添校園防疫物資，由苗栗縣長徐耀昌代表受贈，感謝企業善舉並指示漂白水將作為縣內各級學校消毒室內外校園環境使用，趕在22日開學前全面消毒完畢。

長春石化在苗栗設廠多年，是縣內最具規模的企業之一，去年捐贈苗栗縣300大桶高濃度漂白水，挹注各行政機關、國中小學校、安養、教養及長照機構作防疫使用，今年長春石化有鑒於新冠肺炎疫情未見趨緩，以及學童開學在即，18日由資深副廠長楊天源代表捐贈200大桶，各30公升裝的近12％高濃度消毒用漂白水，提供各校稀釋使用。

楊天源表示，防疫工作人人有責，長春公司捐贈生產的高濃度漂白水，協助校園消毒環境加強防疫，與大家一起參與防疫行列，希望能夠避免疫情入侵苗栗縣。

徐耀昌感謝企業熱心公益及贊助，讓苗栗縣公私部門更全力做好防疫工作。徐耀昌表示，在校園消毒物質短缺之際，長春再度發揮同舟共濟精神，挹注校園防疫重要物質，以最實際的行動支持協助校園防疫工作，獲贈的200大桶漂白水將配發縣內145所國民中小學作為防疫用途。

縣府環保局已請各鄉鎮市清潔隊協助校園室外環境消毒工作，在開學前全面完成消毒，19日也將在縣立體育場將進行大眾運輸車輛的消毒工作。徐耀昌提醒，鄉親持續配合防疫措施，群聚場合遵守社交距離、配戴口罩、量額溫、勤洗手、手部酒精消毒等，維持良好的衛生習慣，避免感染疫情。

(中時 )