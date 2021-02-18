全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，衝擊台灣市場，和泰汽車預估雖因汰舊換新補助政策有望延續，但2021年汽車市場規模仍下修為44萬台。和泰汽車則訂出自家小型車販賣目標設定為15.4萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13.3萬台，LEXUS 2.1萬台，市佔率將上看35％，另商用車目標為9,350台新高。

2020年台灣汽車總市場登錄台數來到45.7萬台，較前年成長約4％。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14.6萬台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯19年台灣車市銷售冠軍，TOYOTA RAV4、ALTIS分別成為全市場銷售冠軍車種及稱霸房車市場，於去年10月上市的COROLLA CROSS也取得乘用車銷售前十名成績；LEXUS以登錄2萬2,678台再創歷史新高，其中NX、UX、RX、ES紛紛占進豪華車銷售TOP10名次裡，而HINO大型商用車的販賣3,877台也達成市場11年連霸。

和泰車表示，包含TOYOTA豪華旗艦車款CAMRY及SIENNA、GR商品GR YARIS及GR 86、小型商用車TOWNACE；LEXUS旗艦房車LS及旗艦GT跑車LC Limited Edition；HINO全新的200系3.49噸小商車、符合六期法規500系及700系大型車。

此外，和泰集團旗下的關係企業今年將設下挑戰性營運目標，和潤企業將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹ESG策略；和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務。

和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台；和雲行動服務將升級APP並強化會員經營及提供整合移動服務；車美仕將持續提供更多樣化的商品解決方案，發展車聯網服務及擴展海外市場；和泰聯網及和泰移動推出的yoxi乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。

(中時 )