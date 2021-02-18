台股站穩1萬六千點，金管會主委黃天牧18日表示，這代表台股對外資、國人等資金面的吸引力外，台股的上漲亦有基本面的支撐，即台灣防疫有成，經濟成長力道相對強勁，半導體產業需求旺盛，出口成長，再加上台商回流，所以台股的上漲不只是資金面的推升，即不是資金推升的「泡沫」。

但黃天牧強調，股市無論在多少點，任何時間都有投資風險，所以要提醒投資人必須「眼觀四面、耳聽八方、注意風險、善於選股」。尤其在此一時間點，一定要慎選金融商品，了解自己投資了什麼，風險承受能力有多大，再決定要不要投資。

黃天牧強調，2020年資金湧入台股，40歲以下年輕人新開戶數增加，金管會將努力維持台股的動能，除了財務面指標外，更會加強非財務面指標的要求，如永續經營、公司治理，推動資本市場藍圖，讓相關制度與國際接軌，受國際肯定。

至於各界擔心的資產泡沫的問題，黃天牧表示，從全球競相推動貨幣寬鬆（QE）開始，各界都一直在談，這就是為什麼大家看今年金融經濟時，都分析要看各國QE財政是否繼續或要退場，大家一直在擔心及警惕資產泡沫，但黃天牧強調「台灣股票上漲也有基本面」，如半導體產業也有亮麗表現，台灣房地產與股票上漲，是有實質需求，如中南部有新的工廠，民眾去中南部就業，即有住房的需求，所以這些資產上漲有資金的成份，也有實質基本面，即產業成長、台商回流，都可解釋股市與經濟的成長。

不過，黃天牧亦表示，作為金融監理機關，金融穩定永遠是金融監理的DNA，如何在大家高興時居安思為，作好強化金融韌性的工作，如今年要作銀行的壓力測試，情境比過去更嚴格，也首度作保險壓力測試，黃天牧承諾「務必讓金融韌性是扎扎實實，在變動中，金融業還能撐得起來，照顧保戶與存戶」，容或外在環境一再變化，絕對不會為外在環境好就自滿，會逐步踏實落實金融業韌性，確保清償能力與經營能力。

(工商 )