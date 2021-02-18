半導體材料暨通路商華立（3010）自結元月合併營收達58.45億元，較去年同期勁揚36.8％，月增率11％也展現淡季不淡的成長力道，單月營收再度寫下歷史新高。

華立表示，在5G、高速運算、車用電子助攻下，主力客戶的成熟與先進製程產能供應相當吃緊，終端客戶得提早下單排隊確保供貨，帶動半導體前段製程光阻液、電子級化學品、特殊氣體、去光阻液及CMP研磨液等產品用量逐季提升；另外印刷電路板相關材料同樣受惠雲端伺服器訂單及載板廠的擴廠計畫，5G高頻基板、製程用DI高解析電鍍乾膜需求持續暢旺。

此外，電子製造服務（EMS）龍頭鴻海近期成立的MIH電動車平台已有數百家廠商加入，相關業者將集結眾力從EMS轉身汽車製造服務（CMS）供應鏈，迎向未來10年複合成長29％的電動車市場。

華立看好車用市場作為工程塑料最具發展潛力的產業，所代理的高階工程塑料多年來積極耕耘傳統汽車部品，近年也跨入電動車的車載電裝市場。因各國對排氣法規日趨嚴苛，一般車廠在研發新車時首重二氧化碳排放量，而輕量化是重中之重，以塑膠取代金屬至為關鍵，促使塑料攻佔車用內裝材料市場外，外裝零件的應用也與日俱增，要求高強度的汽車結構零件市場成為兵家必爭之地。

華立代理日本知名的耐高溫尼龍工程塑料，早在消費性電子連接器占有一席之地。去年至今因疫情促成的在家辦公、線上學習零接觸商機，市場對PC、NB、伺服器及5G手機需求激增，帶動華立耐高溫尼龍材料訂單暢旺，近來更將該應用層面延伸至電動車用的連接器、車載鏡頭，今年1月耐高溫工程塑料營收較同期展現高雙位數成長，未來潛力備受期待。

(工商 )