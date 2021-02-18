搶攻太空經濟，行政院會18日通過首部「太空發展法」草案，明定中央政府應推動包含民間投資、推動高附加價值太空技術產業應用及必要的獎勵措施、協助與國際接軌、人才培育、新創事業輔導等事項，藉以帶動業者或吸引更多資源投入太空產業，促進太空產業健全發展，打造新的護國群山。

行政院長蘇貞昌強調，台灣在科技發展上擁有超強的實力，如果結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，「把台灣的國力打上太空」，這將不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。

除了之前行政院核定的250億元國家太空計畫，用來扶植衛星產業、培養太空科技人才外，今天通過的這個「太空發展法」，也明訂以專責法人推動太空發展業務。

蘇貞昌表示，隨著預算、法律、人才、產業鏈、推動機構都逐步到位後，科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關應積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載著我們自製的衛星上太空。

蘇貞昌說，新春的第一個院會提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展專法，宣示與國際接軌、邁入太空發展新紀元的企圖心；本法案也列為立法院本會期優先法案。

蘇貞昌指出，2019年他上任院長所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」。而太空產業也是蔡總統宣示的「六大核心戰略產業」之一，昨天蔡總統主持國安早餐會特別關心，近年來政府投入太空領域發展，不僅已有自製衛星、探空火箭之能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈。

蘇貞昌說，五月天「頑固」MV告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」。

太空發展法草案共計6章、22條條文，明定科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，將以專責法人協助辦理相關業務。

基於從事太空發展必須遵守國際公約與規範，並應以環境保護與永續發展為原則，且發射場域或涉及原住民族傳統領域土地，草案明定相關太空發展的基本原則，以保障國人權益與提高生活福祉。

為確實管理太空活動與確認太空事故的責任歸屬，草案規定於我國境內發射載具，須辦理登錄始得申請發射許可，以落實太空活動的相關管理機制。另就發射場域的設置，於土地取得與相關管理訂定規範。

此外，草案也對太空活動推動予以規範，並訂定太空事故處理方式與罰則，積極為可能涉及太空事故的損害賠償提供充分保障。

(工商 )