總統蔡英文今日接見2020「國家生技醫療品質獎」、「戰役特別獎」獲獎代表，她表示，政府將透過多源頭外購及國內研發生產的雙軌並行方式，確保台灣擁有足夠的疫苗。

國家生技醫療品質獎有「生醫界奧斯卡」之稱，2020年疫情期間，全球產業景氣都受到影響，但報名參加的隊伍反而更踴躍，蔡英文認為，這顯示出台灣在疫情期間生技醫療產業非常活躍，也依然有堅強的研發實力。

榮獲金獎的台北榮總法布瑞氏症醫療團隊，針對該項遺傳性罕見疾病建立全球最大的樣本庫及治療中心，開發出篩檢技術，造福了全球的新生兒及家長。得到銀獎的包括林口長庚淋巴水腫醫療團隊及台大心臟衰竭治療團隊，運用先進的醫療技術，大幅增進手術及治療的成功率，吸引世界各地的求診者及國際學術界認可，都非常值得肯定。

2020年新冠肺炎疫情期間，所有醫療界夥伴努力守護國人健康，台灣創下世界肯定的防疫成果，因此此次特別增設「戰疫特別獎」和「戰疫有功獎」獎項，向防疫英雄致敬。

對於未來新冠肺炎疫苗取得的議題，蔡英文表示，政府已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。除了多源頭外購，政府希望在國內研發上繼續努力，目前國內已有兩家公司疫苗研發進入臨床二期，相信透過雙軌並行的方式，更能確保台灣擁有足夠的疫苗。

蔡英文也指出，政府未來會和業界共同努力，讓台灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵地位，為台灣打開更多商機。

(工商 )