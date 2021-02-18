台鐵局18日宣布，「台北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，前後歷經3次招商，最終評選出最優申請人，由記憶體控制晶片大廠「慧榮科技」搶下，將打造為企業總部，後續以都市更新權利變換方式開發。

台鐵局介紹，本次開發土地面積為3,392.19平方公尺（約1千坪），位於北市東區門戶計畫範圍，鄰市民大道七段及昆陽街60巷所圍區域，權屬單純、形狀方整，近台鐵松山、南港車站、捷運昆陽站，其區位條件非常良好，未來地區發展潛力無窮。

台鐵局說，本次招商開發案自2020年11月26日正式公告招商，同年12月25日截止申請，歷經資格審查及綜合評選作業，最後由「慧榮科技股份有限公司」獲選為最優申請人，後續將與本局續辦理議約及簽約作業，預計於5月前完成簽約作業。

台鐵局指出，本案是台鐵推動鐵道資產活化過程中，第一次與科技產業以「都市更新權利變換」方式，合作開發企業總部，為鐵道資產活化開發，拓展了新合作夥伴（科技產業），盼藉此加速台北東區門戶計畫區域發展。

台鐵局表示，依目前初步規劃內容，未來將規劃興建地上23層、地下5層，總樓地板面積約40,103平方公尺（約1.2萬坪），預計作為慧榮科技企業總部使用，藉此創造南港地區其他優勢產業，如軟體、生技或數位金融等，吸引高端科技人才進駐，共創政府、民間、地方三贏。

(工商 )