下周一（22）開學，苑裡鎮公所18日起啟動校園消毒防疫工作。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

下周一（22）開學，苑裡鎮公所18日起啟動校園消毒防疫工作。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

受疫情影響今年寒假延長4天，將於下周一（22）開學，因應防疫苗栗縣政府教育處要求苗栗縣各校要在開學前完成校園全面消毒工作，確保校園環境衛生，各鄉鎮市公所清潔隊近日加緊赴各校消毒，苑裡鎮公所18日起啟動校園防疫消毒作業。

苑裡鎮公所公布防疫消毒期程，今年先到苑裡國小、文苑國小、客庄國小、苑裡國中、龍德家商完成消毒，19日將赴國立苑裡高中、縣立苑裡高中、中正國小、中山國小，20日赴苑裡鎮幼、山腳國小、致民國中、蕉埔國小、林森國小、藍田國小。預計出動2輛消毒車8名人員作業。

另外，鑑於新冠肺炎疫情仍未趨緩，苗栗縣政府為完備防疫作業，確保環境衛生安全與維護學生健康，19日上午11時將於縣立體育場旁空地，進行學生交通車輛消毒防疫工作，提供縣內幼兒園幼童專用車、高中以下公私立學校校車（含身心障礙學生交通車），以及補習班交通車等免費消毒，讓學生放心搭乘、安心就學。

(中時 )