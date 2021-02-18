汐止分館推出創意禪繞畫書法課，在開學前幫同學收心。（新北市立圖書館提供）

寒假學校延後4天開學，新北市立圖書館汐止分館本周六推出免費的「書中有畫」創意禪繞畫書法課，透過結合書法與纏繞畫的創意活動，幫助孩子「收心」，重新找回學習步調，做好開學的準備，只要借書便可免費參加。

另外，開學後圖書館也搭配開學書展規畫「看書展猜燈題」的元宵學習活動，讓學童可以從年節活動和閱讀中體驗學習樂趣。

新北市圖表示，寒假延至22日開學，讓不少家長相當煩惱，汐止分館2月20日特別規畫結合書法與纏繞畫的「書中有畫」閱讀收心活動及開學書展，帶小朋友透過可以靜心與專注的書法與纏繞畫創作，讓注意力集中，身心安定下來，快速找回學習狀態，為新學期的開始做好準備。

配合即將到來的元宵節，「開學書展」也特別結合有趣的答題遊戲，邀小朋友一起來閱讀猜謎，適應即將到來的開學生活。活動免費，只要借書便可以參加，即日起開放國小學童報名。

三重東區分館則邀大家書寫紓壓，春季寫作班特別以「餐桌上的春天旅行」為主題，由曾任幼獅文藝主編，以及多次獲得文學獎項的作家吳鈞堯與齊東詩舍執行長顏艾琳擔任導讀人，今年更特別邀請中國時報副刊主編盧美杏加入授課，將帶大家透過飲食文學輕旅行，體驗人生美味。

相關活動資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）或電洽（02）29537868。

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