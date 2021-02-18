【旅遊經 洪書瑱報導】

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，臺中市以近4千6百萬人次，榮膺全國第一，並較前年度增加152萬人次、成長約4%，觀光旅遊局長林筱淇表示，，去（2020）年初爆發新冠肺炎疫情正值2020台灣燈會籌備期，成功防疫，打造安心賞燈環境，創造千萬賞燈人潮。疫情最嚴竣時，市府雖暫時停辦許多活動，惟亦趁機著手觀光資源盤點整備，加強旅宿從業人員職能提升，並接連舉辦「大安沙雕音樂季」、「臺中購物節」、「臺中好湯溫泉季」、「藝遊未盡臺中城」、「臺中國際舞蹈嘉年華」、「臺中國際花毯節」等觀光主題亮點活動，並藉由米其林插旗臺中、臺中城市觀光行銷影片等議題，串連臺中觀光，使觀光遊客人次再創新高。

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，臺中市以近4千6百萬人次，榮膺全國第一。（旅遊經提供）

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，臺中市以近4千6百萬人次，榮膺全國第一。（旅遊經提供）

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，臺中市以近4千6百萬人次，榮膺全國第一。（旅遊經提供）

后豐鐵馬道花樑鋼橋，「后豐鐵馬道」於94(2005)年4月17日開通啟用，起點位於豐原區國道4號線高架橋下方，終點至后里馬場，貫穿原舊山線「9號隧道」，再經花梁鋼橋，全長4.5公里。自行車道也與「東豐自行車綠廊」相接，形成總長18公里，具獨特懷舊魅力的自行車專用道。事實上后豐鐵馬道招牌「花梁鋼橋」建於日治時代(明治41年) 1908年完工，其下部結構是混凝土砌塊石沉箱，橋座是磚角石構成，為罕見之交通工藝品。站在遠處觀望，立即能感受到它的氣勢雄偉。「花梁鋼橋」亦處臺鐵舊山線最南端的景點，全長382公尺，每兩個橋墩上都有一組俗稱花梁的鋼製桁架，為結合力與美的工程作品。

除此之外，臺中擁有大自然和豐富的花卉美景及體驗特色旅宿深度之旅，能泡好湯、享美食，親近大自然森呼吸，感受臺中山海屯都的獨特魅力，目前有27處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括山城地區-后里馬場、東后豐自行車道、麗寶樂園、谷關溫泉區；都心地區-草悟道、大坑風景區；海線地區-大甲鐵砧山、高美溼地；屯區-霧峰林家園區等熱門景點都非常受到遊客喜愛。

另外，由於近幾年山岳及戶外旅遊盛行，加上2020新社花海暨臺中國際花毯節吸引265萬人次參觀、2020谷關七雄完登人次較首年成長10倍等，至台中旅遊目前還能搭配入住臺中「安心旅宿」等活動！相關旅遊資訊可至臺中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw)；安心旅宿業者名單及旅宿業優惠情報(https://is.gd/6rD4NF)；大玩台中—臺中觀光旅遊局Facebook粉絲專頁查詢。

圖片：台中市政府提供

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)