大陸演技派男星杜淳元旦時宣布閃婚，不過他沒特別公開老婆身分，讓外界都相當好奇他另一半的廬山真面目，近日杜淳夫婦將登上陸綜《婆婆和媽媽》第二季，而今(18日)節目組也揭開杜淳嬌妻的神秘面紗，氣質婉約的美貌，引起網友熱議。

《婆婆和媽媽》第二季今晚將首播，節目組也在官博曝光杜淳嬌妻的真面目，「杜淳妻子的神秘面紗今日揭開，王燦身穿淺色西裝，內搭白色上衣，氣質溫婉動人又不失幹練。確認過眼神，是美麗的可人兒沒錯惹」。

杜淳老婆正面首曝光。(圖／翻攝自微博)

只見杜淳妻五官精緻，給人氣質優雅的感覺，但又不失幹練，讓網友都直呼「溫暖貼心型，淳哥肯定很幸福」、「終於見到淳嫂的廬山真面目，美！」、「漂亮嫂子現身了」、「坐等今晚灑糖」。

杜淳在今年1月1號時，曬出結婚證宣布「我完成了人生中的一件大事」，突如其來的喜訊，讓網友又驚又喜，紛紛想知道另一半是誰，不過他並沒有多做說明，不過2013年他公開戀情時，得知女方是小他8歲的會計師，同年10月兩人合照也在微博瘋傳，據傳和女星楊冪有明星臉，而他也在去年1月女友生日時求婚成功。

而現節目組也僅曝光杜淳妻叫王燦，其他訊息似乎要從節目才能得知，也讓網友都相當期待節目的播出。

(中時新聞網)