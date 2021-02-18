【旅遊經 洪書瑱報導】

年還未過元宵都還算在春節中！今年生肖為「牛」，想不想來個「牛」年感受牛年行大運，來一場賞牛行呢？新竹市長林智堅分享他的香山私房景點──到香山賞牛「趣」！場景會落在南隘國小旁的鹽港溪，一群自然放牧的黃牛，固定每天下午悠閒漫步河床吃草，河岸還有整片盛開油菜花、向日葵與波斯菊農田，絕對是最應景牛年景點，但提醒民眾相關綠肥植物，如油菜花、向日葵、波斯菊等美景，目前已近尾聲，欲感受「花海」之背景的牛群漫步，要把握最後一周限定款季節美景！

新竹市長帶路香山南隘賞牛 感受牛年行大運「遊」花海。（圖／旅遊經提供）

因應今年牛年，林智堅市長邀請民眾至香山尋找牛群，南隘國小校長賴黃宗與學童的帶領下，市長先到校園雞舍，與師生飼養的雞互動，接著騎單車到附近農田，農田有五顏交色的如：美麗花田如油菜花、向日葵、波斯菊點綴，展現春之頌的美景！

動保所指出，白天時黃牛群會沿著鹽港溪河道走到南隘大橋附近，邊走邊吃河床上的新鮮牧草。而黃牛早期在台灣常作為耕田，是農夫最得力的幫手，但有先進的農機具取代後，牛隻十分罕見，這群放牧黃牛也形成該區的特別景觀，附近的居民都會出來看牛，更成為牛年應景的景點。

新竹市長帶路香山南隘賞牛 感受牛年行大運「遊」花海。（圖／旅遊經提供）

新竹市長帶路香山南隘賞牛 感受牛年行大運「遊」花海。（圖／旅遊經提供）

新竹市長帶路香山南隘賞牛 感受牛年行大運「遊」花海。（圖／旅遊經提供）

除了可以觀察牧牛，這個季節南隘地區的農田也非常美麗。南隘國小賴黃宗校長表示，新竹地區的稻米一年二穫，第二期稻作在12月初收割後，要到隔年元宵後才會再次放水插秧，在這個空檔時期，農人會播灑一些種子，例如油菜花、向日葵、波斯菊等作物，做為綠肥，在開春時翻土將這些作物埋到土裡面做為肥料。林智堅市長說，這個季節南隘地區的農田盛開向日葵、油菜花，非常壯觀，也吸引許多粉蝶採粉，賞花的同時還可以了解粉蝶的生態。但花期近尾聲，民眾欲賞限定款美景進行看牛賞花之旅，要把握最後時機！

也提醒民眾，黃牛是由蘇茂澄先生飼養，從5年前2隻黃牛開始養起，每年慢慢自然繁衍，至今共有18隻黃牛，但黃牛警戒心強，也提醒民眾觀賞牛隻或牛群之際，仍要與牛隻保持安全距離，除了愛護牛隻，也能保護好自己！

圖片：新竹市政府提供

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)