十鼓文創園區將閒置糖箱打包區打造成「魔法工廠」，保留製糖廠糖箱裝置及設備空間，融入3000多本魔法書，初一至初五湧入超過2萬人朝聖。（曹婷婷攝）

善用窗景呈現「上帝的畫作」。（曹婷婷攝）

國旅大暴發，但觀光景點除了靠現成資源，後天條件營造也很重要，十鼓文創園區前身為車路墘製糖所，近來將閒置糖箱打包區打造成「魔法工廠」，保留製糖廠糖箱裝置及設備空間，融入3000多本魔法書，迎合現代人愛打卡拍照特性，初一至初五就湧入超過2萬人朝聖。

今年春節期間不少縣市因應防疫，紛紛取消燈會、燈節及等大型活動，觀光人潮失色不少，但也有新興景點冒出頭。前身為車路墘製糖所的十鼓文創園區，坐擁22座日據時期舊倉庫，2005年由十鼓團隊接手迄今，連年活化閒置空間，賦予原本廢棄的工業遺產新生力量，蔡英文總統去年也專程造訪。

十鼓副總經理楊有文說，糖廠仍有多座閒置空間，近年陸續改造成為高空盪鞦韆、極限設施等，每座場域空間都依照原有糖廠既有的設備延伸發想可能，既能讓糖廠舊有特色被看見，也能彰顯工業遺產價值。

在網路、IG掀起熱潮的「魔法工廠」是創辦人謝十發想。謝十認為，十鼓10幾年來穿梭百年舊糖廠各種機械空間，不停探索工業遺產活化可能性，「就跟魔法精靈一樣」，這回善用糖箱區長廊、挑高空間營造飛天魔法書、魔法陣等特色，並善用窗景呈現「上帝的畫作」，被形容是台版「霍格華茲」，始料未及。

十鼓為此也特別強調，文創與智慧財產權精神必須受到尊重，「魔法工廠」是原汁原味的原創概念，與哈利波特、霍格華茲不一樣，也無任何相關性，純屬台灣本土的創意發想。

(中時 )